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وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1320 وتسجيل  152حالة وفاة

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وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1320 وتسجيل  152حالة وفاة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى  1320حالة، فيما تم تسجيل 152حالة وفاة.

وحسب الإحصائيات الجديدة لوزاة الصحة، فإنه  تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا  بينما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.

وتتوزع الوفيات 22 عبر 11 ولاية، 6 حالات وفاة في العاصمة ونفس العدد في البليدة وحالتين وفاة في ولاية برج بوعريريج.

بينما سجلت في كل من الشلف، تبسة، غليزان، تيبازة، تيزي وزو، أدرار وعين الدفلى وعنابة حالة وفاة واحدة.

اما فيما يخص حالات الشفاء فقد تماثل للشفاء 90 شخصا مصابا بالفيروس كرورنا.


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