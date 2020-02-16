وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء 30 جانفي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، أوضحت أن المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

كما أكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وتأكدت اليوم الأحد، إصابة 2009 شخص، ووفاة 142 آخرين بسبب الفيروس في عموم الصين.