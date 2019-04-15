وزارة الصحة: الجزائر ستحصل على شهادة القضاء نهائيا على الملاريا

قال جمال فورار مدير الوقاية بوزارة الصحة، أن الجزائر تستعد للحصول قريبا على شهادة تثبت قضائها نهائيا على داء الملاريا.

وأضاف “لوأج” أنه وبعد التزام الجزائر أمام المنظمة العالمية للصحة ببذل جميع المجهودات للقضاء على داء الملاريا.

المعروف أيضا “بحمى المستنقعات” من خلال البرنامج الوطني الذي سطرته الدولة ستتحصل قريبا على شهادة من المنظمة الأممية تثبت ذلك.

مشيرا إلى أن فريقا من خبراء مستقل قام بزيارة إلى الجزائر هذا الأسبوع للإطلاع عن كثب عن الوضعية الوبائية بعد زيارته لعدة ولايات.

على غرار أدرار و ورقلة وتمنراست، مؤكدا بأن نفس الفريق أعد تقريرا خاصا أرسل إلى المنظمة العالمية للصحة.

مضيفا أنها قدمته بدورها الى فريق آخر للخبراء مستقل بجنيف (سويسرا) سيفصل في الملف بكل شفافية.

إستعدادا لمنح الجزائر شهادة تثبت تخلصها من داء الملاريا نهائيا”.

مشيرا إلى أن الفضل في حصول الجزائر على شهادات القضاء على بعض الأمراض الفيروسية المعدية يعود إلى الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال.

التي وضعتها منذ السنوات الأولى للإستقلال وتم تحيينها في كل مرة وفق المستجدات العلمية الحاصلة في الميدان .