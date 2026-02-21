وزارة الصحة: الحفاظ على التلقيح الروتيني ضرورة لتعزيز مكاسب حملة التلقيح ضد شلل الأطفال

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال حققت نجاحا كبيرا، وسجلت نسب تغطية متميزة، حيث شددت على ضرورة الحفاظ على التلقيح الروتيني باعتباره تعزيزا لمكاسب حملة التلقيح ضد شلل الأطفال.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “في أعقاب النجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال. والتي سجلت نسب تغطية متميزة بلغت 95٪ في المرحلة الأولى، و96٪ في المرحلة الثانية. و94٪ في المرحلة الثالثة، تُثمن وزارة الصحة الالتزام العالي لمهنيي الصحة وكافة الشركاء المتدخلين. وتؤكد أن هذه النتائج تعكس مستوى متقدّما من التعبئة المجتمعية. باعتبار التلقيح ركيزة أساسية لحماية الصحة العمومية”.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب المحققة، من خلال تعزيز التلقيح الروتيني. بما يضمن حماية مستدامة للأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها ، لاسيما الحصبة، والسعال الديكي. والدفتيريا، والكزاز، والتهاب الكبد الفيروسي (ب) وغيرها من الأمراض ذات المضاعفات الخطيرة.

مشيرة أن التلقيح الروتيني يساهم في ضمان حماية مستمرة وشاملة للأطفال وفقًا للرزنامة الوطنية للتلقيح. الوقاية من عودة ظهور الأمراض القابلة للتلقيح وما تسببه من مضاعفات خطيرة، الحفاظ على المناعة الجماعية. وتعزيز الأمن الصحي الوطني وتدعيم المكاسب المحققة بفضل الحملات الوطنية للتلقيح.

هذا ونوهت الوزارة أنه في ظل السياق الدولي الذي يشهد عودة بعض الأمراض، تظل اليقظة الصحية. مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود واستمرار الالتزام.

كما دعت الأولياء إلى الالتزام بمواعيد الرزنامة الوطنية للتلقيح، التأكد من استكمال تلقيح أطفالهم. التوجه إلى أقرب مرفق صحي لتدارك أي جرعات ناقصة.

وفي تام بيانها أكدت وزارة الصحة أن حماية صحة أطفالنا مسؤولية مشتركة. ويظل التلقيح الوسيلة الأنجع لضمان مستقبل صحي آمن ومستدام.

