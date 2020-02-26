وزارة الصحة: الرعية الإيطالي المصاب بكورونا توجه إلى قاعدة الحياة بحاسي مسعود

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا.

وقال فورا في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الرعية الايطالي قدم الى الجزائر بتاريخ 17 فيفري وتوجه الى قاعدة الحياة بحاسي مسعود بورقلة.

وأشار أن المصالح المختصة، أخذت بعين الاعتبار كل المسار الذي قطعه الرعية الإيطالي من العاصمة الى ورقلة.

كما أكد فورار أن الأطباء الذين عاينوا المصاب بورقلة مجودون تحت الحجز الصحي، والذي يبعد عن التجمعات السكانية بحوالي 300 كلم .

وأضاف مدير الوقاية بوزارة الصحة “لدينا كل الإمكانيات لتعقيم الأماكن العمومية، وقد خضعت الطائرة التي نقلت المصاب للتعقيم”.