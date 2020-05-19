وزارة الصحة السعودية تزف خبراً مبشراً حول كورونا

زفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، خبراً مبشراً في مواجهة فيروس كورونا تمثل في تسجيل 2886 حالة شفاء جديدة من الوباء.

وأوردت الوزارة، أنه قد تم تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ثالث يوم تشهد فيه المملكة انخفاضا في الإصابات.

ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في المملكة إلى 59854 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 وفاة.