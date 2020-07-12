وزارة الصحة السعودية تودع طبيبا توفي بكورونا بفيديو مؤثر

نشرت وزارة الصحة السعودية، مقطع فيديو مؤثر على صفحتها بتويتر، حول طبيب توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل نحو أسبوع.

وحسب الفيديو، فإن الطبيب الراحل، ويدعى محمد، ظل يعمل 20 عاما بالمهنة دون توقف، حتى أصيب بالفيروس وتوفي على إثره.

وأوضحت الوزارة عبر الفيديو، أن الطبيب الراحل، كان يرفض الحصول على إجازة مرضية.

وذكرت الوزارة، أن الفقيد كان بعرف عنه التواضع مع المرضى، كما كان شجاعا في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة.