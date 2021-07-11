وزارة الصحة السعودية: نحن في الأشواط النهائية للتحكم بكورونا

بشر المتحدث بإسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، السعوديين، بأن المملكة قطعت أشواطا نهائية مع جائحة كورونا. وجاء ذلك، مع توفر اللقاحات والإقبال المبشر عليها، حسب ذات المتحدث.

وكشف ذات المسؤول، إن السلطات الصحية في السعودية تقترب من تسجيل 20 مليون جرعة من اللقاح، حيث تم الانطلاق في إعطاء الجرعة الثانية، وسط إقبال جيد جدا.

وسجلت وزراة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 501195 حالة، منها 482414 حالة تعافت من الفيروس و 7976 وفاة، حسب بيانات الوزارة السعودية.