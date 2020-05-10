وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا إلى 61 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع في نسبة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين إلى 61 بالمائة بعد تعافي 13 إصابة جديدة اليوم.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي نقلته وكالات أنباء دولية، أن 5 حالات شفاء جديدة سجلت في ضواحي القدس، و3 حالات سجلت في محافظة رام الله والبيرة.

بالاضافة الى تسجيل 3 حالات في محافظة جنين و محافظة طولكرم حالتان.

وأضافت الوزيرة أنه لم يتم تسجيل أي اصابة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.

ليستقر عدد المصابين عند 547، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة.

واشارت ذات الوزيرة أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 61 بالمائة من مجمل الإصابات المسجلة.