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وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع كارثي في مجمع الشفاء

بقلم ع.ع
وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع كارثي في مجمع الشفاء
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض لاستهداف صهيوني مركز.

وحسب ما نقلته قناة الجزيرة فإن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قال “إن الوضع كارثي. في مجمع الشفاء الذي يتعرض لاستهداف صهيوني مركز”.
يشار أن المستشفيات في فلسطين، تعرف كارثة انسانية وخطيرة، إثر نفاذ الوقود، حيث شهد مستشفى الشفاء في غزة. بفلسطين، انقطاع التيار الكهربائي، وتوقفت مولدات الكهرباء هي الأخرى بمستشفى العودة بغزة بسبب انتهاء الوقود.

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