وزارة الصحة الفلسطينية تعقّب على مجزرة رفح

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، تعقيبا على مجزرة رفح، “إنه لم يسبق في التاريخ أن حُشد هذا الكم من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث بغزة.”

وأضافت الهيئة ذاتها، أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح مساء يوم الأحد راح ضحيتها 35 شهيدًا وعشرات المصابين حتى اللحظة معظمهم من الاطفال والنساء.

وتابعت وزارة الصحة في غزة:”أنه تم حرمان السكان من الماء والغذاء و الدواء والكهرباء والوقود و سحق البنية التحتية وتدمير جميع المؤسسات و تعطيل الصرف الصحي و انتشار الاوبئة وسحق المنظومة الصحية واطباق الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الامدادات والوفود الطبية ومنع تحويل المرضى للخارج و استخدام أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل و استهداف الطواقم الانسانية وفرق الإسعاف و منع معدات الإنقاذ و إخلاء الجرحى والقتل الجماعي و إجبار السكان على اخلاء بيوتهم قسرا مرات عديدة و من ثم تدميرها بكل مقدراتها و ترك السكان دون مأوى او اي مكان آمن.”