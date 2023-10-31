وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: المرضى والجرحى في المستشفى الأندونيسي ومجمع الشفاء مهددون بالخطر

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن المرضى والجرحى في المستشفى الأندونيسي ومجمع الشفاء مهددون بالخطر.

وان ما حذروا منه مرارا وتكرارا قد يحدث بعد لحضات، وتوقف مولدات الكهرباء بسبب نفاد الوقود سيكون له تداعيات صحية وإنسانية خطيرة.

واوضح ذات المصدر، ان اكثر من 650 مريض بالفشل الكلوي يتواجدون بالمستشفيين و62 مريض وجريح يتواجدون. تحت التنفس الاصطناعي في أقسام العنايات المكثفة.

بالإضافة الى تواجد 42 طفل تحت أجهزة دعم الحياة في حضانات الأطفال.

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة تناشد الجميع للتدخل العاجل

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمام هذا المشهد القاس والمؤلم الدول المنتجة للنفط للتدخل العاجل.

وذلك من أجل تزويد مسشتفيات بالوقود بسرعة، كما ناشدت العالم بأسره للضغط على كل الأطراف من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وقامت الوزارة بمناشدة كافة أصحاب محطات الوقود وسكان غزة ممن له ولو لتر واحد لتزويد المستشفيين بالوقود. مشيرين الى انهم على أعتاب كارثة كبرى بدأت ملامحها تتشكل أمامه.