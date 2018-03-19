وزارة الصحة: اللقاح ضد داء البوحمرون معتمد ولا خوف منه

نفى المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، عدم صلاحية اللقاحات، ضد داء البحمرون والحصبة الألمانية.

وأوضح ممثل الوزارة خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى اليوم، اللقاحات المستعملة لهذا الداء معتمدة، كما أنها تخضع للمراقبة بمعهد باستور.

مشيرا “أن تهاون الأولياء في تطعيم أطفال كان سببا رئيسيا في ظهور داء بوحمرون”.

وقال جمال فورار، ” أن فشل حملة التلقيح في المؤسسات التربوية، بسبب تخوف الأولياء من هذا اللقاح”.

وأضاف أن عملية اللقاح بلغت نسبة 45 بالمائة، وهو رقم بعيد عن اللهدف المسطر والذي حددته الوزارة 99 بالمائة.

وأتهم المسؤول ذاته، جهات قامت بالتحريض على مقاطعة التقليح ضد داء البحمرون والحصبة الألمانية، كما حمّلهم مسؤولية ما يحدث للأطفال.