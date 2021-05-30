وزارة الصحة المصرية تطلق هذه التحذيرات حول مرض الفطر الأسود

أصدرت وزارة الصحة في مصر، تحذيرات رسمية بشأن مرض الفطر الأسود.وحذرت الوزارة، من الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية.

وأشارت الوزارة، إلى إن الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض هم مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز.

وأصدرت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مجموعة تعليمات، مشددة عليها، تعلقت بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد.وأمرت الوزيرة، بأن تعمم هذه المجموعة من التعليمات والإجراءات الشديدة، على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات مصر.

وشددت الوزيرة، على الأطباء، بضرورة وضع ضوابط للبروتكول العلاجي، وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وكذلك الكورتيزون.

كما نقلت صحيفة الوطن المصرية، عن مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الاتجاه نحو إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا، لمنع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون.

ويأتي ذلك، للحرص على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود.وأشارت الصحة، إلى أن مرض “الفطر الأسود” غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، أو بين الإنسان والحيوان.