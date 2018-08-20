وزارة الصحة: المياه الشروب ليست سببا في الإصابة بالإسهال ولا وجود لمرض مجهول

نفت وزارة الصحة، الاخبار المتداولة حول تسبب المياه الشروب في الإصابة في الإسهال والتسمم التي مست بعض العائلات في ولايتي البويرة والبليدة.

مدير الوقاية بوزارة الصحة الدكتور فورار، اليوم الإثنين خلال ندوة صحفية عقدها رفقة مدير مهعد باستور.

قال، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص حالات الإسهال، الذي مس بعض العائلات في كل من ولاية البويرة والبليدة وحالة واحدة بولاية تيبازة.

ونفى أن تكون المياه الصالحة للشرب هي السبب في الإصابة بالإسهال.

موضحا في ذات السياق، أنه لا وجود لمرض مجهول مثلما يروج له، كما أكد تسجيل من 3 آلاف إلى 6 آلاف حالة وحالة واحدة للوفيات بسبب التسمم سنويا.

كما نفت وزارة الصحة وجود أي حالة من هذه الحالات مصابة بوباء الكولير، خاصة وأن الحالات المسجلة منعزلة ومحصورة في عائلات.

وأكد ذات المتحدث أن العمل جاري لتحديد أسباب الإصابة.