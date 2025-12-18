وزارة الصحة: بلاغ هام حول التلقيح ضد شلل الأطفال

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، بيانا هاما بخصوص المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال.

وأعلنت الوزارة في بيانها أن انطلاق المرحلة الثانية من الأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، سيكون ابتداء من يوم الأحد 21 ديسمبر إلى غاية 27 ديسمبر 2025.

وتندرج هذه المرحلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية الصحية، الرامية إلى حماية صحة الأطفال وضمان تحصينهم ضد شلل الأطفال. وأيضا تماشيا مع التزامات الجزائر في مجال الصحة العمومية وبرامج التلقيح المعتمدة.

وأكدت الوزوارة تسخير أكثر من 7 آلاف مركز تلقيح عبر كامل التراب الوطني، مدعّمة بفرق طبية متنقلة، ستعمل على الوصول إلى المناطق النائية والمعزولة.

وهذا لضمان تغطية شاملة لجميع الأطفال المستهدفين، الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وخمس سنوات، الذين تلقوا اللقاح قي المرحلة الأولى والذين لم يتلقوا اللقاح في المرحلة الأولى (أتموا الشهرين مع بداية المرحلة الثانية).

أضاف البيان أن استمرار التعبئة الكاملة لمختلف فرقها الطبية وشبه الطبية، إلى جانب التنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، لإنجاح هذه الحملة الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي، وضمان سيرها في أحسن الظروف التنظيمية والصحية.

وفي الأخير، تجدّد وزارة الصحة دعوتها لكافة الأولياء إلى التوجه بأطفالهم إلى المؤسسات الصحية الخاصة بالتلقيح، حفاظا على صحة الأطفال، وتعزيزاً للمناعة الجماعية، وحماية للمجتمع من هذا المرض.