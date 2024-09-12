وزارة الصحة: بلاغ هام لحاملي البكالوريا 

أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانا هام بخصوص التسجيلات النهائية لحاملي البكالوريا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك ان إنطلاق التسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2024 ابتداء من الأحد المقبل.

ويتعلق الأمر بالذين تم توجيههم عبر المنصة الرقمية “PROGRES” للإلتحاق بالتكوين العالي شبه الطبي والقابلات للصحة العمومية.

وجاء هذا تنفيذا لمخطط عمل وزارة الصحة، وفي إطار التحضير للدخول البيداغوجي 2024-2025.

ووضعت الوزارة للتسجبل هذا الرابط: حاملي البكالوريا

ابتداءا من يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على الساعة 09سا00د صباحا إلى غاية يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 على الساعة 20سا00د مساءً.