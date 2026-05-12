وزارة الصحة: بيان هام حول فيروس “هانتا”

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما بخصوص التدابير الوقائية والتنظيمية الخاصة بفيروس “هانتا”.

وأوضحت الوزارة، في البيان ذاته، أنه على إثر إخطار صادر عن منظمة الصحة العالمية يفيد بظهور بؤرة لحالات إصابة بفيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية أجنبية خارج الوطن. تعلم وزارة الصحة كافة المواطنين أنها تتابع هذه الوضعية عن كثب، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.

كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز اليقظة الصحية وضمان المتابعة الوبائية المستمرة. وهذا تحسبًا لأي تطور محتمل مرتبط بهذا الفيروس، الذي ينتقل عادة بالاحتكاك بالقوارض المصابة أو بمخلفاتها وإفرازاتها.

وشددت الوزارة على أن مستوى الخطر في الجزائر يبقى ضعيفًا ومنخفضًا. نظرًا لكون البؤرة محصورة في إطارها المحدد، وغياب أي ارتباط وبائي مباشر على المستوى الوطني.

وأضاف البيان “من منطلق الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تهديد صحي محتمل، وحرصًا على حماية الصحة العمومية، تم تنصيب لجنة مركزية مختصة بتفعيل جملة من الإجراءات الاستباقية الوقائية للتصدي لأي احتمال”.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بأن الوضعية الحالية لا تستدعي أي قلق أو تهويل، داعيةً إلى الالتزام بالتدابير الوقائية المعتادة. منها الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن التخزين، تفادي الاحتكاك بالقوارض. ضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، واستعمال وسائل الحماية المناسبة عند تنظيف الأماكن المعرّضة للخطر.

ودعت الوزارة أيضًا إلى الاعتماد حصريًا على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة. مؤكدةً أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بكل مستجد يخص هذه الوضعية عبر القنوات الرسمية، في إطار ضمان حماية الصحة العمومية.