وزارة الصحة تأمر بالتكفل النفسي للمصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا

طالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة المرافقة النفسية للأشخاص المصابين أو المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في تعليمة لها أرسلت إلى مدراء الصحة، أن المخلفات النفسية الراهنة والناتجة عن الأزمة الصحية الحالية تقتضي تضافر كل الجهود حسب إمكانيات كل ولاية، وذلك بالتشاور مع مهنيي الصحة، خصوصا الأطباء المختصين في الطب العائلي، والأخصائيين النفسانيين.

وطالب الوزير بتنظيم المرافقة النفسية للأشخاص المصابين، أو المشتبه في إصابتهم وأقاربهم ومهنيي الصحة.

وأضافت الوزارة أنه لابد من إتخاذ كل التدابير الوقائية الصحية لحماية الأفراد، كما بإمكانهم أن يكون تدخلهم عبر وسائل الإستشارة عن بعد أو عن طريق الهاتف.