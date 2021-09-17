وزارة الصحة تأمر بالسحب الفوري لحقن “رانيتيدين” من المستشفيات والعيادات

طلبت تنفيذ المطلوب قبل 23 سبتمبر الجاري

أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبصفة استعجالية، كل المؤسسات الصحية العمومية، بسحب دواء “رانيتيدين” لأسباب تقنية.

وجاء في مراسلة مديرية الصيدلية المركزية بوزارة الصحة التي تحمل رقم 1188 /2021، تم إرسالها إلى كل مديريات الصحة عبر الوطن، والتي بدورها قامت بتحويلها إلى كل مؤسسات الصحة العمومية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، تأمرهم بضرورة عدم استعمال حقن دواء “رانيتتدين” 50 ملغ، وألحّت المراسلة على عدم استعمال هذا الدواء وسحب جميع الحصص من هذا الدواء الموجودة على مستوى صيدليات هذه المؤسسات العمومية للصحة والعيادات الخاصة والمستشفيات والمستشفيات المتخصصة، وإرجاع الكمية المتبقية من هذا الدواء إلى مصلحة الصيدلية على مستوى هذه المؤسسات، قبل تاريخ 23 سبتمبر 2021، على أن تتم إعادتها إلى الصيدلية المركزية.

ولم تذكر المراسلة سبب سحب دواء “رانيتيدين” الذي يستعمل لعلاج آلام الجهاز الهضمي ونزيف المعدة، إلا أن مصادر طبية، أكدت أن ذلك يرجع إلى أسباب تقنية، خاصة وأنه سبق وأن تم سحب حبوب وأقراص نفس الدواء، احترازيا لاحتمالية وجود شوائب فيها من مادة Nitrosodimethylamine المصنّفة بأنها مادة يحتمل أن تكون مسرطنة.

ويأتي ذلك بعدما رصدت الهيئة تقارير من جهات رقابية عالمية، تفيد باحتمالية وجود شوائب بكميات قليلة من مادة N-Nitrosodimethylamine، أو ما يرمز له طبيا باسم “NDMA”، في بعض المستحضرات المحتوية على مادة “رانيتيدين”، بما في ذلك مستحضر “Zantac”.

“النهار” حاولت معرفة تفاصيل أدق حول قضية هذا الدواء، واتصلت هاتفيا بالسيد مسعود بلعميري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أين صرح بأن الصيدليات غير معنية بهذا الدواء، كونه متوفر فقط في مؤسسات الصحة العمومية، ولا يوجد على مستوى الصيدليات، مضيفا أن هذا الدواء تم سحبه في جميع دول العالم.