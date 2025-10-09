وزارة الصحة تتخذ إجراءات فورية لإعادة الأجهزة الطبية المتوقفة إلى الخدمة

عقدت وزارة الصحة، اليوم الخميس 09 أكتوبر 2025، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، جمع ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ويأتي هذا في إطار حرصها على ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمرضى عبر مختلف المؤسسات الصحية العمومية.

وحسب بيانٍ لوزارة الصحة، فقد تم تخصيص هذا اللقاء لبحث الإشكالات المرتبطة بتعطل بعض الأجهزة الطبية على مستوى عدد من المؤسسات الصحية، وعلى وجه الخصوص المسرّعات الخطية الموجّهة للعلاج الإشعاعي.

وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات العاجلة والفعالة لضمان صيانة هذه التجهيزات الحيوية وإعادتها إلى الخدمة في أقرب الآجال، بما يسهم في استمرارية الخدمات الصحية الموجهة للمرضى.

وأكدت وزارة الصحة، في بيانها، أنها ستسخّر كافة الوسائل التقنية والبشرية اللازمة للتكفل الفوري بهذه الوضعية، قصد ضمان استمرارية خدمات العلاج وتمكين المرضى من المتابعة الطبية في أحسن الظروف.