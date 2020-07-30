وزارة الصحة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وفرة لقاح كورونا في الجزائر

إتخذت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، الإجراءات اللازمة لضمان وفرة لقاح فيروس كورونا في الجزائر مع بداية تسويقه.

وجاء في بيان الوزارة:“إن التقدم الذي حققه عدد من المخابر في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا يبشر بالتسويق القريب لهذا اللقاح.”

وأضاف البيان:” أن وزارة الصحة قد شرعت بالفعل في المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وفرة اللقاح في الوقت المناسب،

و انطلاقا من هذا المنظور، لن يدخر معهد باستور أي جهد للارتقاء إلى مستوى التوقعات في مواجهة وباء كوفيد-19.”

وفي الأخير، دعت الوزارة إلى إحترام قواعد النظافة، والتباعد الجسدي وكذا التدابير الحاجزة، التي تعد وسيلة لمكافحة هذه الجائحة، وبالتالي فإن اليقظة و مؤازرة جميع السكان هو ضمان الفوز في المعركة ضد وباء كوفيد-19.”