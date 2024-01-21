وزارة الصحة تتطلع لرقمنة الاستعجالات وتفعيل الملفات الالكترونية للمرضى

تتطلع وزارة الصحة، لتفعيل عملية رقمنة الاستعجالات الطبية، وهذا من خلال بطاقية تستوعب كافة الملفات الالكترونية للمرضى.

كما أشار مستشار وزير الصحة، زهير خالدي، إلى أنّ تفعيل الملفات الالكترونية للمرضى، مسار جرى تقنينه بموجب آليات “القانون 18-11”. الذي نصّ على الملف الالكتروني للمريض.

وأردف المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ الرقمنة ستسهّل عملية التكفل بالمرضى آنياً مع حفظ كل بياناته. مضيفاً: “هناك ورشة عمل كبيرة لا تزال مفتوحة وهي على قيد الانتهاء بمشاركة مختلف الفاعليين.”

وفي السياق ذاته، أحال خالدي على رقمنة كل آليات التسيير لتتبّع مسار المرضى عبر مختلف الهياكل الصحية. موضحاً: “كل هذه العمليات وأخرى متوفرة على مستوى دائرتنا الوزارية، وتشرف عليها مديرية الأنظمة الإعلامية والإعلام الآلي. وهناك قاعدة بيانات من خلال الحلول الإلكترونية المتاحة”.

رهان على نظام صحي أكثر فعالية

وأكد خالدي أنّ الإجراءات المتخذة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للصحة العمومية، ستنتج نظاماً صحياً أكثر فعالية. مبرزاً المؤشرات الإيجابية للجزائر في المجال الصحي، والمطابقة للمؤشرات العالمية.

وشدّد خالدي على أنّ قطاع الصحة في الجزائر يعمل على تجسيد مبدأ تقديم خدمات صحية عادلة ومتكافئة. على مستوى كل المؤسسات الصحية من خلال تمكين المواطنين من أجهزة طبية ومستخدمين متخصّصين.

كما ركّز المتحدث ذاته على المساعي الحثيثة لتجسيد مبدأ المقاربة الفعلية للمعايير العالمية وإحداث قطيعة مع ماضي تسيير المنظومة الصحية من خلال التسيير العصري وتثمين رأس المال البشري ووضع هياكل جديدة وإرساء مبادئ حكامة جديدة في القطاع.

وتابع: “نؤكد أنّ التسيير الاستشفائي الحالي يقوم على نمط عقلاني علمي من خلال الآليات الموضوعة تحت تصرّف المستشفيات، ومن خلال المسيّرين المتخرّجين من أكبر المدارس والمعاهد المتخصصة في المجال”.

كما شدّد المتحدث، على أنّ كل الاستراتجيات المطبّقة حالياً تصبّ في خدمة المواطنين بصفة كاملة وعادلة وشاملة على مستوى كل ربوع الوطن عبر تقديم خدمات من خلال هياكل صحية عصرية منجزة وأخرى جارٍ انجازها، إلى غاية تجسيد خارطة صحية من شأنها التكفّل بالمواطنين وتمكينه من الرعاية الكاملة.

ولدى تطرقه إلى موضوع رقمنة القطاع، أبرز مستشار وزير الصحة الجهود المبذولة، بقوله: “نعمل على رقمنة قطاع الصحة من أجل تسهيل عملية ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية سواء كان ذلك على مستوى الاستعجالات الطبية، أو الفحوصات المتخصصة، ومن خلال التكفل الاستشفائي”.