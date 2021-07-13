وزارة الصحة تجدد دعوتها للمواطنين إلى التطعيم بلقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعوتها الى المواطنين للإستجابة إلى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. وذلك حماية للأفراد والمجتمع وكسر سلسلة انتشار الوباء.

وجاء في البيان، “إنه على خلفية تطور الوضع الصحي وارتفاع الحالات المصابة (كوفيد 19) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعلم كافة المواطنون أن حملة كبيرة للتلقيح ضد هذا الوباء، مستمرة و معممة على جميع مصالح المؤسسات العمومية للصحة، الاستشفائية أو الجوارية أو على مستوى الفضاءات المخصصة للتلقيح.