عاجل
ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر.. 923 حالة و16 وفاة خلال 24 ساعة
إعــــلانات
الوطني

وزارة الصحة تجدد دعوتها للمواطنين إلى التطعيم بلقاح كورونا

بقلم خالد زوبيري
وزارة الصحة تجدد دعوتها للمواطنين إلى التطعيم بلقاح كورونا
وزارة الصحة
  • 4
  • 0

جددت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعوتها الى المواطنين للإستجابة إلى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. وذلك حماية للأفراد والمجتمع وكسر سلسلة انتشار الوباء.

وجاء في البيان، “إنه على خلفية تطور الوضع الصحي وارتفاع الحالات المصابة (كوفيد 19) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعلم كافة المواطنون أن حملة كبيرة للتلقيح ضد هذا الوباء، مستمرة و معممة على جميع مصالح المؤسسات العمومية للصحة، الاستشفائية أو الجوارية أو على مستوى الفضاءات المخصصة للتلقيح.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960029
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات