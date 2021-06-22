وزارة الصحة تجدد دعوتها للمواطنين إلى التطعيم بلقاح كورونا

وجاء في البيان، إنه “في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، خصّصت وزارة الصحة فضاءات جوارية لتسهيل عملية تلقيح المواطنين.”

وأشارت ذات الهيئة، إن الهدف من هذه الحملة هو توفير لقاح ذي جودة عالية والحصول عليه بصفة عادلة لفائدة كافة المواطنين.”

وشددت الوزارة في الأخير، على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين و التباعد الجسدي وارتداء القناع.