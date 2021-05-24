وزارة الصحة تحدد اليوم الولايات الأكثر تضررا من كورونا وهكذا سيوزع اللقاح

أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، رياض مهياوي، أن توزيع اللقاحات سيكون على أساس الولايات الأكثر تضررا.

وشدد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، على ضرورة الرفع من وتيرة التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية.

وسيتم تحديد الولايات الأكثر تضررا خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالتلقيح في وزارة الصحة اليوم، تحت إشراف عبد الرحمان بن بوزيد.

وقال إن الدفعة الأخيرة من اللقاحات التي استلمتها الجزائر يوم الجمعة الفارط ستسمح بالرفع من وتيرة التلقيح.

وكشف عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وصول شحنات أخرى.

وطالب مهياوي من الأطقم الطبية المشرفة على حملة التلقيح الرفع من وتيرة هذه العملية، خاصة مع توفر اللقاحات.

وناشد مهياوي المواطنين بتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس.