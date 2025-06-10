وزارة الصحة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتذكر بالاحتياطات الواجب اتخاذها

حذرت وزارة الصحة، من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وتأثيرها المباشر على الصحة سيما لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والرضع.

وفي بيان لها ذكرت الوزارة بالإجراءات الأساسية الواجب إتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة، حيث أكدت على ضرورة غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس، مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

كما شددت على تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، وإذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء مع ارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث في الظل بعيدا عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو نسبة عالية من الكافيين، وتفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)، مشددة على إعطاء الماء لكبار السن والمرضى بانتظام.

وفي حال حدوث موجة حر شديدة، أكدت وزارة الصحة في بيانها على ضرورة الانتباه إلى ظهور بعض الأعراض مثل آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف، تشوّش ذهني والتي قد تشير إلى الإصابة بضربة حرّ.

وجاء في البيان نفسه، أنه في حال الإصابة بضربة حر من الضروري نقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى الأعراض سالفة الذكر إلى مكان بارد مع جعله يشرب ورشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقطعة قماش مبلّلة) و تهويته.

وفي الختام أكدت وزارة الصحة أن كافة الإمكانيات متوفرة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية للتكفل بأية حالة مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية.