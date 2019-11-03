وزارة الصحة تحذر من خطورة إستعمال الألعاب النارية والمفرقعات

حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المواطنين، من إستعمال المواد النارية، كالمفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف، خلال احتفالات المولد النبوي الشريف.

وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، عبر بيان لها، بأخطار هذه الألعاب النارية، والتي تخلف حوادث خطيرة تودي بحياة الأشخاص.

وتتمثل أخطار هذه الألعاب النارية في، الحرائق والصخب الناجم عن انفجار المفرقعات وآثاره السلبية على راحة الأفراد، خاصة المسنين والمرضى والأطفال والحوامل.

كما يتسبب صوت هذه المفرقعات، بإتلاف حاسة السمع والإزعاج والقلق.

ومن الممكن أن يتعرض الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الألعاب مباشرة، بأضرار باليد، تؤدي لفقدان الأصابع، وإصابة الأعين، والحروق.

وتهدد هذه الأخطار، مستقبل الأفراد، وقدرتهم على ممارسة بعض المهن، وحياتهم العادية، حسب ذات المصدر.

وفيما يخص فئة الأطفال والمراهقين، اعتبرت الوزارة، أنهم الأكثر عرضة لهذه الحوادث، ودعت الأولياء إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر.