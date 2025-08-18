وزارة الصحة تحذر

حذرت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الاثنين، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وذكّرت الوزارة، عبر حسابها على فيسبوك، بالإجرءات الواجب اتخاذها خاصة بالنسبة لفئات الأطفال والمسنّين وذوي الأمراض المزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

وتمثلت هذه الإجراءات في غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. مع الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل. بالإضافة إلى تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

وإذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس. وأيضا تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

وأكد البيان على تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…).

أثناء موجة حر شديدة، الانتباه إلى الأعراض التالية:

آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف، تشوّش ذهني.

الإصابة بضربة حرّ

يجب التصرف بسرعة، الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية). في انتظار وصول الإسعاف، نقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد، شرب الماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته .