وزارة الصحة تحذّر من الكيس المائي

حذّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك،من الكيس المائي. خاصة مع مناسبة العيد أين تزداد الظروف الملائمة لانتشار هذا المرض.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن الكيس المائي أو يرقة الدودة الوحيدة هو مرض طفيلي معدي يتميّز بتطوّره عند الإنسان على مستوى الكبد أو الرئة في أغلب الأحيان. على شكل يرقة دودة إسمها العلمي ” ” Tænia” أو Echinococcus granulosus ” “.

وأشار البيان إلى أن الكيس المائي مرض متوطّن في الجزائر، ويعتبر مشكلة للصحة العمومية. إذ أنّه مرض لا عرضي في بدايته و غالبا ما لا يتمّ تشخيصه إلاّ في مرحلة التعقيدات (ظهور الكيس في الأعضاء) ممّا يستدعي عملية جراحية غالبا ما تكون ثقيلة ومعقّدة.

كما دعت الوزارة، كافّة المواطنين الذين يقومون بشعائر أضحية العيد إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار بعض الاحتياطات قصد تفادي أي خطر للعدوى. على غرار أخذ كل الترتيبات لفحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطري. وكذا في حالة عدم التمكّن من إجراء هذا الفحص، يجب الفحص الجيّد لأعضاء الأضحية “الكبد و الرئتين” والأحشاء الأخرى بحثا عن الأكياس أو الحويصلات (كيس مائي). كما يجب غلي أو حرق أعضاء الأضحية و الأحشاء الأخرى التي تحمل أكياسا مائية.

كما شدّدت الوزارة على ضرورة دفن أعضاء الأضحية والأحشاء الأخرى التي تحمل أكياسا مائية عميقة. بحيث لا تستطيع الكلاب الضالّة انتشالها. وعدم رمي الأعضاء والأحشاء المشبوهة في الطبيعة. وعدم تقديم الأعضاء والأحشاء المشبوهة للكلاب لأنّ هذه الأخيرة تشكّل خزّانا للطفيليات. وعدم رمي أعضاء الأضحية المشبوهة مع النفايات المنزلية.

بالإضافة كذلك إلى الحفاظ على القواعد العامة للنّظافة. من خلال غسل الأيدي قبل الأكل. وغسل الأيدي بعد لمس الكلاب. كما يجب مراعاة إجراءات وقائية إضافية في سياق الوضعية الوبائية لكوفيد-19.