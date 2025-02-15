وزارة الصحة تحيي الأسبوع الوطني للوقاية في طبعته الثالثة

تحيي وزارة الصحة، فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في طبعته الثالثة تحت شعار: “من أجل رمضان صحي وآمن، فلنتجنب الإفراط من أجل صحتنا” من 16 إلى 20 فيفري 2025.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن الانطلاق الرسمي لإحياء فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية. سيكون بداية من يوم غد الأحد 16 فيفري 2025 بقاعة المؤتمرات لولاية تيبازة.

ويهدف الأسبوع الوطني للوقاية إلى التوعية بأهمية الوقاية للحفاظ على الصحة خاصة خلال شهر رمضان. تشجيع مهنيي الصحة على ترقية الوقاية عن طريق تطبيق البرامج الوطنية للوقاية. من خلال تقييمها ومتابعتها، إشراك جميع القطاعات المعنية وكذا المجتمع المدني و وسائل الإعلام في عملية التوعية. و احترام التدابير الوقائية للمحافظة على صحة الأفراد و عامة السكان، حسب البيان نفسه.

كما يرتكز هذا الأسبوع على ترقية التغذية السليمة و نمط الحياة الصحي خلال شهر رمضان. محاربة العوامل المؤدية إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم. الوقاية من المخدرات و التدخين، التوعية حول البرنامج الوطني الموّسع للقاحات الأطفال و المتابعة الجيدة للنساء الحوامل و التحسيس حول أهمية الرضاعة الطبيعية. تسليط الضوء على الأمراض المزمنة و الأيضية.

عيادات متنقلة الكشف و التشخيص المبكر

من جهة أخرى، وبغرض الكشف و التشخيص المبكر، ستقوم وزارة الصحة بتخصيص 5 عيادات متنقلة. مجهزة للكشف والتشخيص عن سرطان الثدي وعنق الرحم، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم وأمراض العيون. على مستوى مركز الشباب و الرياضة لولاية تيبازة.

و سيتم إحياء فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية عبر كامل ولايات الوطن من خلال تنظيم أيام مفتوحة على مستوى الهياكل الصحية. و الأماكن العامة خلال الأسبوع من 16 إلى 20 فيفري 2025، تنظيم مؤتمرات لفائدة مهنيي الصحة. برمجة الحصص بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية حول المواضيع المختارة. للمساهمة في توعية عامة السكان حول العواقب الصحية والاقتصادية و البيئية الضارة للسلوكيات السيئة. تنظيم أنشطة تهدف إلى ترقية أنماط الحياة الصحية بالتعاون مع كافة القطاعات و المجتمع المدني.

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