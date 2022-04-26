وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي لمكافحة الملاريا
أشرف الامين العام لوزارة الصحة سايحي عبد الحق ، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة، على افتتاح أشغال اليوم الاعلامي التحسيسي حول مكافحة الملاريا تزامنا و الاحتفال باليوم العالمي، الذي خصص له شعار عالمي “الابتكار لتقليص عبء الملاريا وانقاذ الحياة ” وشعار وطني “الجزائر موثقة خالية من الملاريا، فلنحافظ على هذا الإنجاز” بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة، نوهو امادو.
و بالمناسبة، كشف الامين العام خلال كلمته على ان مكافحة الملاريا ستظل من أولويات السياسة الصحية الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على خلو الجزائر من الملاريا عن طريق السهر على تنفيذ استراتيجية يقظة و فعالة تسمح بالتكفل بأي حالة من حالات الملاريا المستوردة بشكل فوري بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات نوعية للوقاية منها وكذا تعزيز قدرات نظام تقييم و تسيير مخاطر عودة انتشارها.
واثنى الامين العام على المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين المعنيين بمكافحة الملاريا الذين بفضلهم تمكنت الجزائر من الحد من انتشاره.
كما تشكر الأمين العام ، ممثل منظمة الصحة العالمية على الدعم المستمر و المساهمة الثمينة في احتياز الجزائر على شهادة القضاء على الملاريا.
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طمأنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، كافة الصيادلة غير المعتمدين، أنه سيتم التكفل بانشغالاتهم. حيث تتعلق الأخيرة أساسا بملف تنصيب الصيدليات الخاصة.
كما قدمت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية بالوزارة، وهيبة حجوج التطمينات، مؤكدة على التكفل بهم في إطار التنظيم المعمول به.
واستقبلت حجوج أمس الاثنين، ممثلين عن الصيادلة غير المعتمدين، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر وزارة الصحة. كما استمعت المديرة العامة لجملة الانشغالات المطروحة من قبل الصيادلة غير المعتمدين.
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وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، قد أعلنت عن الدخول في إضراب وطني اعتبارا من 28 فيفري، ليوم واحد قابل للتجديد. وذلك بعد تصريحات وزير الصحة التي أعلن خلالها عن إجراءات وشيكة ستمس بأسس المهنة الصيدلانية.
كما أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن المقترح الذي طرحه وزير الصحة يهدم الهيكلة الوطنية لتوزيع الصيدليات المتوازن عبر الوطن. معلنا عن الدخول في إضراب وطني.
في حين، اعتبر مسعود بلعمبري، أن فتح المجال لانتشار صيدليات وطنيا دون ضوابط أو مقاييس تهديدا للمهنة وتحطيما لها. وتهديد لما يقارب 71 ألف منصب عمل في مجال صيدلية المدينة المقدر عددها بنحو 12 ألف صيدلية عبر 58 ولاية. مبديا استغرابه من عدم إشراك نقابته والنقابات الأخرى من طرف الوزارة في أي عمل يخص المراجعة المحتملة للقوانين المنظمة للصيدليات. على الرغم من أن القطاع بحاجة إلى إجراءات أكثر استعجالا وتفرض نفسها بإلحاح. قائلا في ذات السياق ”منذ الاستقلال قمنا بتنظيم إضراب وطني واحد”. “نحن لسنا نقابة فوضى ولا نسعى إلى خلق المشاكل نريد أن نتوجه للحوار والتفاهم”.