وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي لمكافحة الملاريا

أشرف الامين العام لوزارة الصحة سايحي عبد الحق ، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة، على افتتاح أشغال اليوم الاعلامي التحسيسي حول مكافحة الملاريا تزامنا و الاحتفال باليوم العالمي، الذي خصص له شعار عالمي “الابتكار لتقليص عبء الملاريا وانقاذ الحياة ” وشعار وطني “الجزائر موثقة خالية من الملاريا، فلنحافظ على هذا الإنجاز” بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة، نوهو امادو.

و بالمناسبة، كشف الامين العام خلال كلمته على ان مكافحة الملاريا ستظل من أولويات السياسة الصحية الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على خلو الجزائر من الملاريا عن طريق السهر على تنفيذ استراتيجية يقظة و فعالة تسمح بالتكفل بأي حالة من حالات الملاريا المستوردة بشكل فوري بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات نوعية للوقاية منها وكذا تعزيز قدرات نظام تقييم و تسيير مخاطر عودة انتشارها.

واثنى الامين العام على المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين المعنيين بمكافحة الملاريا الذين بفضلهم تمكنت الجزائر من الحد من انتشاره.

كما تشكر الأمين العام ، ممثل منظمة الصحة العالمية على الدعم المستمر و المساهمة الثمينة في احتياز الجزائر على شهادة القضاء على الملاريا.

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