وزارة الصحة: تخصيص 1800 سرير إضافي لمرضى الكورونا عبر الوطن

خصصت وزارة الصحة 1800 سرير إضافية عبر الوطن، للمرضى المصابين بكوفيد 19 في ظل المنحى التصاعدي لهذا الداء.

وقالت لمياء ياسف نائب مديرة بمديرية المصالح الإستشفائية بوزارة الصحة، نسبة الأسرة بلغت 65 بالمائة عبر المستشفيات.

وأضافت ذات المتحدثة في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه عند تسجيل الإكتظاظ يطلب من المستشفيات رفع عدد الأسّرة.

من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة البروفسور مصطفى خياطي في تسجيل للقناة الأولى، أن ارتفاع عدد الاصابات الجديدة بهذه الوتيرة المتسارعه كان متوقعا بعد الدخول الاجتماعي وماتبعه من لقائه.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مؤشرات الوضعية الحالية تقاس بعدد الوفيات وعدد المرضى المتواجدين في الإنعاش.

منبها الى أن نسبة الاصابة العالية المسجلة بولايات شرق البلاد تفسر ارتفاع معدل الكثافة السكانية .