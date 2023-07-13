وزارة الصحة تدعو إلى اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التسممات الغذائية

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التسممات الغذائية في موسم الإصطياف.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن هذه التدابير تأتي في إطار الحملة التحسيسية والتوعوية الخاصة بموسم الإصطياف. و تنفيذا للبرنامج الوطني لمكافحة التسممات الغذائية. التي تعد حالة مرضية لفرد أو مجموعة من الأفراد بعد تناول نفس الطعام أو الماء الملوث.

ولتجنب التسممات، أوصت الوزارة باتباع جملة من الإرشادات الصحية، على غرار احترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة اليدين والأواني. غسل الخضر والفواكه قبل استخدامها. بالإضافة كذلك إلى التحقق من تاريخ إنتهاء الصلاحية. والتأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تبلغ 4 درجات.

كما توصي الوزارة في السياق ذاته، إلى غسل ألواح التقطيع وأواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة. مع عدم ترك اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة واحترام سلسلة التبريد. وكذا عدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى”.

ومن جهة أخرى، نبهت الوزارة إلى تجنب استهلاك علب المصبرات المشوهة أو المنتفخة وذات الرائحة الغريبة عند الفتح. واستخدام أدوات مختلفة مثل السكاكين وألواح التقطيع وأواني الطهي وغيرها للأغذية النيئ. مع فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث”.

كما لفتت أيضا إلى ضرورة وضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل. وعدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة وتجنب تخزينه لفترة طويلة حتى في الثلاجة. ومعالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام.

ومن أعراض التسمم الغذائي غثيان آلام في البطن. و قد يظهر أحيانا إسهال وارتفاع في درجة الحرارة. مشيرا إلى أن هذه الأعراض تظهر في فترة تتراوح من عدة ساعات إلى مدة أسبوع أو أكثر.

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