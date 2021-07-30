وزارة الصحة تدعو إلى تجنب نشر الاخبار الكاذبة والمغلوطة في عملية مكافحة كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الجمعة بيانا بخصوص تداول الأخبار المغلوطة عبر منصات التواصل الإجتماعي حول عملية مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن هناك بعض الأشخاص يفقومون بنشر الاخبار المغلوطة و الإشاعات الكاذبة الغرض منها زرع الفتنة والذعر في نفوس المواطنين. وهذا من خلال الترويج للاكاذيب والكسب القذر عبر منصات التواصل واليوتوب في حين الناس الان بحاجة إلى رزع الامل والبسمة في وجوههم وكذا طمأنتهم في ذها لظرفالإستثنائي

وبهذا تدعو الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في تقصي الاخبار بالإضافة إلى التاكد من صحتها من مصدرها الرسمي.

كما تدعو الوزارة العاملين في الميدان لمكافحة هذا الفيروس، حاملين شعارا، نحن حماة الجزائر، أجدادنا حملوا السلاح و نحن اليوم نرفع التحدي الصحي عاليا.

بالإضافة إلى كل القنوات الرسمية الفاعلة و الموثوقة عبر منصات التواصل متاحة ومتوفرة للجميع، فكونوا عونا وسندا بالكلمة الطيبة الأمينة والصادقة ودرءا لكل ما هو زائف و محبط و غير رسمي.

وأكدت الوزارة أن الاخبار الكاذبة لها تأثير جانبي في نفوس الناس كما ان الدين الحنيف حرم ذلك