وزارة الصحة تدعو الأولياء إلى تلقيح أبنائهم تفاديا للاصابة بالبوحمرون

دعت، اليوم الخميس، وزارة الصحة الى تلقيح الأطفال ضد بالبوحمرون وفقاً للرزنامة الوطنية للتلقيح، كشفة عن استمرار تسجيل حالات إصابة بهذا المرض في بعض الولايات.

وأشارت الوزارة في بيان لها الى استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة من حين لآخر في بعض الولايات.

مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات الضرورية أمام هذه الحالات وفق البرنامج الوطني لمراقبة الحصبة حالة بحالة.

وذكرت في هذا السياق بأن الحصبة قد تسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عند الأطفال غير الملقّحين وعند الكبار.

مشددة في ذات الوقت على ان التلقيح يعتبر الحماية الوحيدة ضد الحصبة وأنه للحد من انتشار هذا المرضي يجب بلوغ نسبة تلقيح تغطي على الأقل 95 بالمائة من الأطفال الرضع.

وتتم عملية تلقيح الاطفال ضد الحصبة وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيح “ROR” حيث يتم في سن 11 شهرا إعطاء الجرعة الأولى فيما تقدم الجرعة الثانية في سن 18 شهرا.

وخلصت وزارة الصحة الى التأكيد على أن اقبال الاولياء على تلقيح اطفالهم يعني حمايتهم وحماية الآخرين.