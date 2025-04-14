وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من “تراند الباراسيتامول”

أطلقت وزارة الصحة الجزائرية تحذيراً شديد اللهجة بخصوص ما يُعرف بـ”تحدي الدوليبران”، وهو “ترند” انتشر مؤخراً خصوصاً وسط فئة الشباب، ويقوم المشاركون فيه بتناول دواء “الدوليبران” الذي يحتوي على مادة الباراسيتامول، بجرعات مفرطة ودون إشراف طبي أو مبرر علاجي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن مثل هذه الممارسات تُعدّ تهديداً حقيقياً للصحة العمومية، لما قد ينجم عنها من مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.

وشددت على أن هذا السلوك يُعد انحرافاً خطيراً عن الاستعمال الطبي المشروع للدواء، محذرة من الاستهانة بتأثيراته على الكبد وأعضاء حيوية أخرى في حال الإفراط في تناوله.

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة التعليمة رقم 396 المؤرخة في 13 أفريل 2025، والتي دعت من خلالها جميع مدراء الصحة عبر الولايات إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، والتكثيف من حملات التوعية والوقاية، لا سيما في الأوساط المدرسية حيث يُلاحظ تزايد الانخراط في مثل هذه “التحديات”.

كما وجهت وزارة الصحة نداءً خاصاً للأولياء من أجل رفع درجة الوعي وسط أبنائهم حول خطورة هذه الظاهرة غير المألوفة، داعية في الوقت ذاته الصيادلة إلى الانخراط الفعّال في جهود التوعية والتحسيس، والتحلي باليقظة في صرف هذا الدواء.