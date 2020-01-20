وزارة الصحة تذكّر بإجراءات الوقاية من اختناقات الغاز

ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بأهم الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة الاختناق بالغاز.

وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة المراقبة السنوية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه من طرف متخصص مؤهل.

كما أشارت الوزارة إلى عدم استخدام أجهزة التدفئة الاحتياطية المتنقلة إلا في الغرف ذات التهوية الجيدة وعلى فترات متقطعة.

بالإضافة إلى عدم تشغيل محرك السيارة في مرآب مغلق، واحترام تعليمات استخدام أجهزة التدفئة والتسخين.

ونبهت الوزارة، من استخدام أجهزة غير مخصصة لغرض التدفئة مثل فرن الطهي، والكانون، والطابونة.

ونظمت وزارة الصحة رفقة الحماية المدنية ندوة حول الوقاية من اختناقات غاز أحادي أكسيد الكربون بالمعهد الوطني للصحة العمومية.