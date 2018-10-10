وزارة الصحة تراسل وتحذر من فيروس “غرب النيل”

أرسلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مذكرة الى جميع المديريات الجهوية قصد تعزيز ومواصلة العمل بنظام الرصد والتنبيه.

طيلة فترة نشاط فيروس “غرب النيل” التي ستمتد إلى غاية 30 نوفمبر المقبل، حسب مانشرته الوزارة عبر بيان لها، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أنه “نظرا للزيادة المعتبرة في عدد الحالات المسجلة في أوروبا ومنطقة البحر الابيض المتوسط، الأمر الذي يعكس إنتشار فيروس غرب النيل”

وأوضحت ذات الهيئة، أنه لا يوجد لقاح أو علاج محدد وتعتمد مكافحة هذا المرض على المراقبة الفعالة للحالات، التي تهدف إلى الكشف عن إنتشار فيروسي في أسرع وقت ممكن.