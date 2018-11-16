وزارة الصحة تستحدث سجلا وطنيا للتكفل بتشوهات القلب الجينية عند الأطفال

كشف رئيس الديوان بوزارة الصحة ، مرزاق غرناووط، اليوم بالعاصمة، عن استحداث سجل وطني لإحصاء التشوهات الخلقية للقلب لدى الأطفال.

وبمناسبة الملتقى الدولي الثاني لأمراض القلب لدى الأطفال.

أكد غرناووط أن السجل سيساعد السلطات العمومية على القضاء على العجز المسجل في هذا المجال واتخاذ القرارات المناسبة لاحتواء المرض.

وأبرز رئيس مصلحة جراحة القلب بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بقسنطينة، عبد المالك بوزيد، أهمية التكفل بالتشوهات الخلقية عند حديثي الولادة.

باعتبار أن هذه الفئة من المجتمع تلد بتشوهات خلقية معقدة تستدعي تكفلا استعجاليا بها.

مشيرا الى أن هذا الملتقى الدولي سيكون فرصة للإطلاع على المستجدات الطبية المتعلقة بهذا المرض وتحسين التكفل به.