وزارة الصحة تستغني عن سكانير في الكشف عن كورونا

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن التحليل بتقنية (بي.سي.ار) يبقى الحل الوحيد لتحديد الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال ندوة صحفية، أوضح وزير الصحة أن استعمال سكانير للمصابين بفيروس كورونا سيطبق لمتابعتهم بعد خضوعهم للتحاليل العيادية (بي.سي.ار) فقط.

وأضاف بن بوزيد إستعمال السكانير مع بداية ظهور الفيروس كان بسبب قلة المخابر التي تقوم بالتحاليل العيادية، غير أنه بعد تغطية هذا العجز بفضل إنجاز 30 مخبرا عبر الوطن، أصبحنا لا نستعمل السكانير إلا بعد اجراء هذه التحاليل كمتابعة طبية وفق توجيهات السلك الطبي المشرف على المتابعة”.

وواصل وزير الصحة، بأن السكانير لم يعد مستعملا دوليا لتشخيص الفيروس، باعتباره لا يعطي نتائج حقيقية حول الإصابة، موضحا من جانب آخر أن التحليل بتقنية (بي.سي.ار) يبقى الوحيد المحدد للإصابة بكل دقة”.

وكشف الوزير بالمناسبة عن إعداد تقرير من طرف لجنة الخبراء المكلفة برصد ومتابعة الإصابة بفيروس كورونا حول استعمال السكانير، كاشفا في ذات الوقت عن التحضير لتعليمة تحدد طرق وكيفية استعمال هذه الوسيلة في متابعة المرضى.

للإشارة، فإن لجنة رصد ومتابعة الاصابة بفيروس كورونا قد تخلت عن إدراج نتائج استعمال السكانير ضمن الحصيلة اليومية التي تقدمها عن الوضعية الوبائية للفيروس في الجزائر وهذا بسبب عدم نجاعته 100 بالمائة لدى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.