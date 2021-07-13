وزارة الصحة تستفيد من إعتماد مالي جديد قدره 21 مليار و249 مليون دينار

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا رقم 21_273 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق لـ 24 جوان سنة 2021. ويقضي المرسوم بتحويل اعتماد مالي إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

وحسب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. فإنه ينص على تحويل اعتماد مالي قدر بـ 21 مليار و 249 مليون دينار من ميزانية النفقات المحتملة للعام 2021 . إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. كما كلّف الرئيس تبون كلا من وزيري المالية والصحة بتنفيذ هذا القرار.

وسيستفيد من هذه الإعتمادات المالية الرواتب ومنح مستخدمي الإدارة المركزية بالوزارة. وإعانات الدولة للوكالات والمعاهد التابعة للقطاع .