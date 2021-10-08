وزارة الصحة تسجل 112 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت، وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 112 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و3 وفيات جديدة.

وبخصوص عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، تم تسجيل 112 حالة جديدة، فيما تم تسجيل 14 مريض يتواجون في العناية المركزة.

طالع أيضا