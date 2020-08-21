وزارة الصحة: تسجيل 409 إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 409 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، فقد تم تسجيل 409 إصابة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل 306 حالة شفاء خلال نفس الفترة، فيما يوجد 41 مصاب في العناية المركزة.

وأضاف فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 40667 من بينها 409 حالة جديدة.

وبلغ العدد الاجمالي للوفيات 1418 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 28.587 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.