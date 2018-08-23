وزارة الصحة: تسجيل 41 حالة مؤكدة بالكوليرا

أفاد جمال فورار مدير الوقاية بوزارة الصحة، أن نتائج التحاليل أظهرت بأن حالات التسمم هي حالات مصابة بوباء الكوليرا.

مشيرا خلال ندوة صحفية، أنه تم تسجيل 41 حالة مؤكدة وسجلنا حالة وفاة واحدة مصابة بالكوليرا.

مضيفا أنه تم تسجيل 50 حالة بولاية البليدة منها 22 حالة مؤكدة بالإصابة بالكوليرا.

أما ولاية الجزائر العاصمة فتم تسجيل 14 حالة منها 5 حالات مؤكدة أصيبت بالكوليرا، أما ولاية تيبازة فتم تسجيل 18 حالة.

منها 5 حالات مؤكدة، أما ولاية البويرة فهي الولاية الأولة التي ظهر بها المرض بها 6 حالات 3 منها مصابة بالكوليرا.

وأضاف أنه تم تسجيل 88 حالة مشتبه فيها، و41 حالة مؤكدة.

مشيرا إلى أن الوزارة إتخذت كل التدابير على انها حالات كوليرا خاصة وأن الأسباب الأولية تعود إلى نقص النظافة.