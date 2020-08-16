وزارة الصحة: تسجيل 450 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

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وزارة الصحة: تسجيل 450 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

سجلت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، 450 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 38583 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 1370 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، أي بنسبة حدوث تقدر بحالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا 373، ليرتفع إجمالا إلى 27017، وتتواجد 40حالة في العناية المركزة.

وقد سجلت 26 ولاية، خلال 24 ساعة الأخير، أقل من 10 حالات، بينما سجلت 22 ولايات أكثر من 10 حالات.

وأشارت وزارة الصحة، أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي  اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، الارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت وزارة الصحة الى الحفاظ على صحة الكبار في السن، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.


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