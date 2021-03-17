وزارة الصحة تشكل لجنة مشتركة للتكفل بانشغالات الأطباء العامون

إتفق وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وممثل النقابة الوطنية للأطباء العامون على تشكيل لجنة مشتركة للتكفل الفعلي بانشغالاتهم.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد إستقبل الوزير وفد النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية (SNMG/SP) برئاسة عبد الحميد صالح لعور.

وتم الإستقبال أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة، ويأتي هذا في إطار تعزيز وترقية الحوار مع الشركاء الإجتماعيين.

وأوضح البيان، أن اللقاء شكّل فرصة للتأكيد على أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين التكفل بالصحة العمومية.

وقد أعرب بن بوزيد عن إستعداده للإستماع لكل إنشغالات واقتراحات أعضاء النقابة لتحسين ظروف العمل للطبيب العام.

من جهته أشاد رئيس نقابة الأطباء العامون بالأهمية التي توليها الوزارة لترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي.

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى التكوين المتواصل و استحداث شهادات التأهيل للطب العام.

بالإضافة إلى الترقية الجماعية للأطباء العامين وترقية المسار المهني.

ناهيك عن طلب الإستفادة من منحة كوفيد-19 الشطر الثالث والرابع الذي عرف تأخرا.