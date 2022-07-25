وزارة الصحة تصدر بيانا بسبب الحرارة الشديدة

ذكرت وزارة الصحة، بالإجراءات الوقائية الضرورية الواجب اتباعها في أوقات الحرارة المرتفعة، في ظل الارتفاع المحسوس بدرجة الحرارة على عدة ولايات من الوطن.

وحذرت الوزارة، من أن الأطفال الصغار والأشخاص المسنّون وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

ودعت وزارة الصحة، إلى غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

إضافة إلى تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، وإذا كان الخروج ضروريا فليكن بالصباح الباكر أو بساعة متأخرة من المساء.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وإذا استلزم الخروج، من الأفضل ارتداء ملابس خفيفة وواسعة. والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.

كما دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى الاستحمام عدّة مرّات في اليوم. وتناول كمية كافية من المشروبات. مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين. وتفادي النشاطات الخارجية على غرار “رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة”.

وأشارت الوزارة إلى الأعراض التي يمكن الانتباه لها عند التعرض لأشعة الشمس. على غرار آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف. إضافة إلى تشوّش ذهني.

وهنا يجب التصرف بسرعة، بالاتصال بالإسعاف “الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية”. وفي انتظار وصولها، ينقل الشخص لمكان بارد، وتقدم له المياه، ويتم رشّه بالماء البارد “أو تغطيته بقماش مبلّل” وتهويته.