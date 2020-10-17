وزارة الصحة تصدر بيانا تدعو فيه الجزائريين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية:”إحذروا من عودة كورونا.. الحالة ما تعجبش”!

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس السبت، جميع المواطنين، إلى احترام التوصيات المتعلقة بالتدابير الوقائية من “فيروس كورونا”، خاصة مع الزيادة النسبية للحالات المسجلة في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الصحة، بأن جميع المواطنين مدعوين إلى دعم الجهود المبذولة للحدّ من انتشار هذا الوباء في بلادنا، من خلال الاحترام الصارم للإجراءات التي تحدّ من انتشار “الفيروس”، وهي نظافة اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء القناع، إجباريا، في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

وبدا واضحا أن هذا البيان غير الاعتيادي من وزارة الصحة، كان بهدف لفت انتباه الجزائريين، إلى ضرورة تدارك الأمر والكفّ عن الاستهتار والتراخي في مواجهة انتشار “فيروس كورونا”.

وكان الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة “فيروس كورونا”، البروفيسور جمال فورار، قد كشف، أمس، عن تسجيل 205 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” و5 حالات وفاة في الجزائر، خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 115 مريض للشفاء.

وجاء توزيع الإصابات حسب الولايات، مخيفا، حسب ما أظهرته الأرقام الرسمية، حيث عادت ولاية سطيف لتحتل المرتبة الأولى بـ 32 إصابة، تليها ولاية جيجل بـ 27 إصابة، ثم الجزائر العاصمة بـ 21 إصابة، ثم ولاية وهران بـ 14 إصابة، وبعدها ولايتا تيبازة وتيزي وزو بـ 11 إصابة، تليهم بقية الولايات بأقل من 8 إصابات.

أما بالنسبة للولايات التي لم تسجل بها أيّ إصابات، فقد وصل عددها إلى 24 ولاية.