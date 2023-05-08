وزارة الصحة تصدر بيانا هاما بخصوص ظهور وباء السل وسط الرعايا الأفارقة

أصدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بيانا صحفيا بخصوص ظهور وباء السل وسط الأشخاص المهاجرين الذين يعيشون في الجزائر.

وجاء في البيان، أنه تبعا لما تمّ تداوله من معلومات بخصوص ظهور وباء السل وسط الأشخاص المهاجرين الذين يعيشون في الجزائر، فإن وزارة الصحة تحرص على التأكيد بأن الجزائر تعتمد برنامجا وطنيا للوقاية و مكافحة السل، منذ السنوات الأولى للاستقلال، يشمل:

– الكشف عن الحالات المعدية (الفحص المجهري+) عن طريق الفحص المجهري المباشر للبلغم لدى المرضى المصابين بأعراض تنفسية.

– علاج جميع الحالات المؤكدة و مراقبتها.

– الوقاية عن طريق لقاح السل (BCG) لجميع الأطفال حديثي الولادة.

– متابعة و تقييم البرنامج.

ونوه البيان في السياق ذاته، إلى أنه بفضل تنفيذ توجيهيات هذا البرنامج، تراجعت نسبة الإصابة بالسل المعدي الموجب، حيث شهدت انخفاضا مستمرا لأكثر من 10 سنوات، من23,1 حالة لكل 100 000 نسمة عام 2010 إلى9.8 حالة لكل 100 000 نسمة في 2022، اي بنسبة 58%.

وذكرت وزارة الصحة أن مرض السل مرض معد وجب الإبلاغ عنه، ينتقل من شخص إلى آخر خاصة عن طريق الهواء بالافرازات اللعابية .

وأوضح المصدر نفسه، بأن “عصية السل” أو المتفطرة السلية (Mycobaterium Tuberculosis) تعد الجراثيم المسؤولة عن ظهوره .

كما انه لم تسجل المصالح الصحية لولاية الجزائر أية حالة إصابة بالسل بين الأشخاص المهاجرين. فيما تم الإبلاغ عن خمسة (05) سنة 2022 منهم بولاية البليدة (02 ) على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوينان و 3 حالات من قبل المؤسسة العمومية الاستشفائية مفتاح) منها تسجيل وفاة طفل اجنبي يبلغ من العمر 3 سنوات. وقد تلقى بقية المرضى العلاج و تعافوا و غادرو المصالح الصحية.

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